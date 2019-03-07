3 رسائل من قطر إلى دولة أفريقية... إحداهما من الأمير

سبوتنيك

استقبلت دولة أفريقية 3 رسائل من قطر، إحداهما كانت من الأمير القطري تميم بن حمد.

وبعث الأمير تميم بن حمد برسالة إلى رئيس دولة غانا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما أرسل نائب الأمير القطري عبد الله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقيتين تهنئة إلى رئيس جمهورية غانا لتهنئته بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

واستقلت غانا عن المملكة المتحدة في 6 مارس عام 1957.