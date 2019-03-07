OTV: جلسة الحكومة كانت مثمرة وبند الاتصالات هو الذي استغرق الوقت الاطول

اعتبرت مصادر مطلعة على جلسة الحكومة التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون لقناة الـ"OTV" أن "الجلسة كانت مثمرة وبند الاتصالات هو الذي استغرق الوقت الاطول".

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