جابر: من يقرر في موضوع الحسابات هو ديوان المحاسبة

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر أنه "لم اتفاجأ بما قاله المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني لاننا نعرف هذا الكلام وسمعناه من قبل"، لافتا الى ان "بيفاني شعر بانه مستهدفاً من قبل رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة فاضطر ان يرد"، معتبرا ان "المسار الطبيعي للحكم على موضوع المحاسبة والارقام والحسابات هو ديوان المحاسبة".

وفي حديث تلفزيوني شدد جابر على ان "موضوع الاصلاحات الاقتصادية لا يجب ان يعطّل تحت شعار السجال الحاصل اليوم فالبلد على قاب قوسين وادنى من مشكل كبير"، داعيا "لإعطاء الملف المالي والحسابات مساره الصحيح ضمن القضاء ولنركّز على ملف الاصلاح"، مؤكدا ان " ديوان المحاسبة سيسأل ربما الان بيفاني عمّا اذا كان قد غطّى نفسه من خلال الابلاغ عن المخالفات التي كان يراها ويسجلها"، مضيفا:"نحن لسنا قضاة ومن يقرر في موضوع الحسابات هو ديوان المحاسبة".