الحريري: علاقتي بالرئيس عون "تمام"

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن علاقته برئيس الجمهورية ميشال عون "تمام"، معتبراً انه "لا شيء جديد مما قاله مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادني ديفيد ساترفيلد عن "حزب الله".

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