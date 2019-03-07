أكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أنه "يجب أن يتم وضع رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة عند رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري لمدة 11 يوما".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت أبو فاضل إلى أن "الرئيس السوري بشار الأسد موجود في سوريا ولا نريد أن يضع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع شاربه تحت المقص مرة أخرى".
وأوضح أنه "إذا أعطينا المياه للأردن وأعطونا الكهرباء فإن هناك استفادة للبلدين"، مشيراً إلى أن "الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان ضد بلده وقد شاهدنا صورا له مع أسامة بن لادن ويبدو أنه اتخذ القرار بتصفيته"، مشدداً على أنه "كان يجب إعلان فوز طه ناجي لأنه هو من قدم الطعن".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو فاضل: كان يجب إعلان فوز طه ناجي لأنه هو من قدم الطعن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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