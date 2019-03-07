وفد من حركة التوحيد زار مراد وتأكيد على اعادة تفعيل اللقاء الوطني

أعلنت حركة "التوحيد الاسلامي" في بيان أن "أمينها العام الشيخ بلال سعيد شعبان زار مع وفد علمائي قيادي من أحزاب إسلامية شمالية، دارة الوزير عبد الرحيم مراد في بيروت، وقدم الوفد التهنئة للقاء التشاوري بتولي مراد حقيبة وزارية معتبرين أن "ذلك يشكل قيمة مضافة للحكومة، كونه يمثل الشراكة الوطنية وإضافة ايجابية، ويكسر احادية التمثيل السني، فليس من المفترض أن يشكل تحديا لاي فريق سياسي، وسنبقى ضد الالغاء والاستئثار بقرار أي طائفة من قبل أي مكون سياسي، فالاستئثار دليل ضعف والشراكة دليل قوة".

وخلال اللقاء دعا المجتمعون الى "إعادة تفعيل اللقاء الوطني، لما له من ضرورة وطنية على الساحة اللبنانية، كونه يمثل أطيافا سياسية ووطنية متعددة".