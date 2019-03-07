هولاند: على المجتمع الدولي ان يساعد لبنان من اجل عودة النازحين

أكد الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في حديث تلفزيوني أن " لبنان يواجه تحديان، الاول هو التحدي الاقتصادي لأن الدين كبير على لبنان ويجب تسوية الحسابات وضبط الإدارة والدولة وهذا المبدأ الذي تم الاتفاق عليه في القمة الدولية التي اشترطت المساعدات مقابل تمكّن لبنان من اتخاذ التدابير اللازمة"، لافتا الى ان "التحدي الثاني هو النازحين السوريين فلبنان استقبل ويستقبل حوالي المليون نازح وهذه مسؤولية مهمة وعلى المجتمع الدولي ان يساعد لبنان من اجل عودة هؤلاء الى بلادهم".

وراى هولاند ان "الوضع صعب في لبنان وهو محاط بكثير من الصراعات والتعقيدات وبعض القوى الغريبة تحاول ان تؤثّر على سياسة بلدكم ولكن قوة لبنان هي في وحدته".

وحول تظاهرات السترات الصفراء في فرنسا اوضح هولاند ان "هناك دوماً تحركات وفي فرنسا تحصل تمردّات على القضايا الضريبية"، مشيرا الى انه "حصلت تظاهرات وبعضها تطوّر بشكل غير مقبول ولكن يجب الاستماع الى هذه المطالب وآمل ان الحوار الذي فتح اليوم سيؤدي الى نتائج ايجابية".