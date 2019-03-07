أفادت مصادر قناة الـ"MTV"، بأنّ "تأجيل التعيينات العسكرية في جلسة مجلس الوزراء إلى جلسة أخرى، كان بسبب اعتراض رئيس الجمهورية ميشال عون على الاسم السني المرشّح لتولّي منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـMTV: عون اعترض على الإسم السني لتولي منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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