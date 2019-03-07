الطقس غدا صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرار

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة". الطقس المتوقع في لبنان: الجمعة: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحياناً. السبت: صافٍ اجمالاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة. الأحد: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

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