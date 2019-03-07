القوات العراقية تعيد 9 أطفال وامرأة اختطفهم "داعش" في سوريا

تمكنت قيادة العمليات المشتركة العراقية من إعادة 9 أطفال وامرأة كانوا مختطفين لدى تنظيم "داعش" في سوريا. وأشار المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول في تصريح بثته وسائل الإعلام إلى أن "الفرقة 15 في الجيش العراقي أمنت وصول الأشخاص إلى ذويهم في قضاء سنجار في العراق، لافتًا إلى أن عملية تأمين وصولهم كانت من سوريا باتجاه منفذ الفاو الواقع بين قضائي سنجار وربيعة في محافظة نينوى".

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