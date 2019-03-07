سانا: مقتل 7 مدنيين بقصف وانفجار لغم في ريفي حلب وحماة

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن 7 مدنيين قتلوا نتيجة قصف بقذائف استهدف قرية في ريف حلب وانفجار لغم من مخلفات المجموعات المسلحة.

وأفادت الوكالة بأن مدنييْن قتلا وأصيب 8 آخرون بجروح نتيجة قصف المجموعات المسلحة بخمس قذائف صاروخية على قرية المالكية في ريف حلب الجنوبي.

وأوضحت أن الجرحى نقلوا إلى مشفى الرازي في مدينة حلب، لافتة إلى وقوع أضرار مادية في منازل السكان وممتلكاتهم.

كما أفادت الوكالة بأن 5 مدنيين قتلوا جراء انفجار لغم من مخلفات المسلحين في بلدة طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي.