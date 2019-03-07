حريق ضخم في مركب بـ"كورنيش المعادي" في القاهرة

أفادت وسائل إعلام مصرية عن اندلاع حريق ضخم في مركب سياحي كبير في نهر النيل في منطقة "كورنيش المعادي" في العاصمة المصرية القاهرة.

ولفتت وسائل إعلام مصرية إلى أنه "تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق المعادي بسبب كثافة النيران وامتداد الحريق إلى مراكب مجاورة".

وانتشرت مشاهد للحريق والنيران التي غطت سماء منطقة المعادي"، فيما أكدت صحيفة "الأهرام" أن "قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من السيطرة على حريق مركب نيلي بمنطقة المعادي، بعد أن شب الحريق في المركب بأكمله".

بدورها، نقلت صحيفة "الوطن" عن رئيس هيئة الإسعاف محمد جاد تأكيده أنه "حتى الآن لا يوجد أي مصابين في الحريق"، لافتًا إلى أن "سيارات الإسعاف لن تغادر موقع الحريق حتى الانتهاء من إخماده تمامًا، والتأكد من عدم وجود مصابين".