علق زعيم الحركة القومية التركي على موقف واشنطن من شراء أنقرة لمنظومة "إس 400" الروسية، قائلا: "لسنا دولة خاضعة للاستعمار ولا ندور في الفلك الأميركي".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول تركي معارض: لسنا دولة خاضعة للاستعمار ولا ندور في الفلك الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.