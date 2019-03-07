قرقاش: جماعة "الإخوان المسلمين" تعيش تحديا وجوديا في مصر

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "جماعة "الإخوان المسلمين" تعيش تحديا وجوديا بأبعاد تاريخية في مصر الشقيقة، وأساس الأزمة تبني العنف ضد الدولة والمجتمع، توجه يائس وليد الرفض الشعبي لحكم الإخوان، ولا مبالغة ان توظيف العنف في معركتهم السياسية كرّس كراهية غير مسبوقة تجاه الجماعة في الشارع المصري".
وأوضح قرقاش أنه "على الصعيد السياسي تشتتت الجماعة نتيجة لخيارات المواجهة العنيفة التي استقرت عليها، وغدت في مرحلة انعدام توازن فيما يتعلق بقياداتها وتوجهاتها، والواضح أن الرفض الشعبي للإخوان وتبنيهم للعنف والإرهاب لن يعوضه الضجيج الإعلامي الممول خارجيا".
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