ظريف: الخلافات في المنطقة ينبغي تسويتها بالحوار

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في اتصال هاتفي مع نظيرته الهندية سوشما سواراج على ضرورة تسوية الخلافات في المنطقة سلميًا وعبر الحوار وبحثا في آخر تطورات العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية .

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