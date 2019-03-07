مبعوث ترامب بشأن فنزويلا يتعهد بعقوبات على البنوك التي تدعم مادورو

أكّد مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاص بفنزويلا إليوت أبرامز أن واشنطن ستوسع شبكة العقوبات على البلد الواقع في أميركا الجنوبية بما في ذلك فرض المزيد من العقوبات على البنوك التي تدعم حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

واتهم أبرامز كوبا وروسيا بأنهما تحميان وتدعمان حكومة مادورو، مشيرًا إلى إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لديهما خطط تتضمن "مليارات الدولارات" لإعادة بناء الاقتصاد الفنزويلي حال رحيل مادورو عن السلطة.

ولفت إلى أن فنزويلا ليست "بلدًا مفلسًا بالأساس" وسيكون هناك "الكثير من الناس الجاهزين للاستثمار" إذا حدث تغيير في قيادتها وسياستها الاقتصادية.