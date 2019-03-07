أكّد مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاص بفنزويلا إليوت أبرامز أن واشنطن ستوسع شبكة العقوبات على البلد الواقع في أميركا الجنوبية بما في ذلك فرض المزيد من العقوبات على البنوك التي تدعم حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
واتهم أبرامز كوبا وروسيا بأنهما تحميان وتدعمان حكومة مادورو، مشيرًا إلى إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لديهما خطط تتضمن "مليارات الدولارات" لإعادة بناء الاقتصاد الفنزويلي حال رحيل مادورو عن السلطة.
ولفت إلى أن فنزويلا ليست "بلدًا مفلسًا بالأساس" وسيكون هناك "الكثير من الناس الجاهزين للاستثمار" إذا حدث تغيير في قيادتها وسياستها الاقتصادية.
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث ترامب بشأن فنزويلا يتعهد بعقوبات على البنوك التي تدعم مادورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.