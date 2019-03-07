لودريان: باريس ترفض المماطلة في المفاوضات بين بروكسل ولندن

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، عن "معارضته لإرجاء المفاوضات بين بروكسل ولندن حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى"، مشيراً إلى أن "الوقت ضيق، يوم 29 آذار هو الموعد النهائي ولا نستطيع خوض مناقشات قد تطول أسابيع، والوضع الذي نحن فيه بالغ الغموض".

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