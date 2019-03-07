الخارجية الروسية تتهم الغرب بعرقلة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

اتهمت الخارجية الروسية دول الغرب بعرقلة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، معتبرة أن هذا الأمر يمثل عقبة أساسية أمام هذه العملية.
وأشارت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته،إلى أن تطبيع علاقات الدول العربية مع السلطات السورية "يجري لتوه على قدم وساق"، لافتة إلى أن هذا الأمر يقوض مفاهيم الغرب القائلة إن "تغيير النظام فقط سيتيح للبلاد إمكانية التطور داخل حدودها وخارجها".
وأكّدت زاخاروفا إلى أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ستنتج انعكاسات إيجابية لها ولدول جوارها، مبينة أن هذه المنظمة معنية بإدارة الأوضاع في المنطقة ولا تستطيع أن تعمل بشكل متناغم في حال عدم وجود دولة تمثل "لوحة كاملة من المشاكل والآفاق" بين أعضائها.
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