أدرعي: قصف مدفعي إسرائيلي على موقع شمالي قطاع غزة

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "دبابة إسرائيلية قصفت موقعا عسكريا تابعا لحركة "حماس" في شمال قطاع غزة ردا على تعرض بنية عسكرية بالقرب من السياج الأمني لإطلاق نار من قطاع غزة دون وقوع إصابات".

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