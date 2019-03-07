الخارجية: الإفراج عن المواطنين الاثنين المحتجزين في إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ ش أ) أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن الإفراج عن المواطنين الاثنين السابق احتجازهما من قبل السلطات الإيرانية بتهمة الدخول غير الشرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب إماراتي، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهما.

وذكرت الوزارة أنه في إطار متابعتها المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، فقد تكللت جهود الوزارة بالنجاح في الإفراج عن المواطنين الاثنين.

وأكدت وزارة الخارجية، في هذا الشأن، على أن المواطنين المصريين في حالة جيدة بعد إتمام الإفراج عنهما، حيث حرصت الوزارة على التأكد من معاملتهما بصورة طيبة خلال فترة احتجازهما.

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