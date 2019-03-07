لأول مرة.. مساعدات الأمم المتحدة تدخل منبج السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - دير الزور (د ب أ)

قالت منظمة الأمم المتحدة في بيان لها اليوم الخميس، إنها وجمعية الهلال الأحمر العربي السوري، سلمتا مساعدات إلى مدينة منبج في شمال شرق سوريا، وذلك لتلبية احتياجات عشرات الآلاف من الأشخاص.

وقال فران إيكويزا، منسق أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية المقيم في سوريا، في البيان: "إنها المرة الأولى التي تتمكن فيها الأمم المتحدة من تقديم المساعدة إلى منبج عبر حلب، وإن أحد العوامل التي جعلت ذلك من الممكن هو تعاون ودعم جميع الأطراف في المنطقة".

وقال بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن 37 شاحنة تحمل 862 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية والمواد التعليمية والمكملات الغذائية والإمدادات الطبية، دخلت المدينة.

وأضاف المكتب أن "الإمدادات الغذائية ستغطي احتياجات 50 ألف شخص لمدة 30 يومًا تقريبًا، في حين أن الإمدادات الطبية التي تتكون من مجموعة من الأدوية المنقذة للحياة تكفي لعلاج 81 ألف شخص".