محامي ترامب السابق يطالب "منظمة ترامب" بسداد 1.9 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

أقام المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد "منظمة ترامب"، وقال إنها خرقت العقود بينه وبينها ولم تدفع أتعابه القانونية ولم تسدد النفقات المستحقة له.

ويزعم مايكل كوهين في الدعوى التي رفعت في نيويورك اليوم الخميس، أن "منظمة ترامب رفضت منذ مايو 2018 دفع أي نفقات له". وبلغت هذه النفقات 1.9 مليون دولار.

وبدأ كوهين التعاون مع ممثلي الادعاء في عام 2018، بعد مداهمة مكاتبه. ومن المقرر أن يتم إيداعه السجن في مايو المقبل لإدانته في جرائم تتعلق بالضرائب وبالكذب على الكونجرس.

وتشير الدعوى القضائية إلى أن النفقات التي يستحقها كوهين هي لقاء "جلسات استماع متعددة في الكونجرس والتحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت س. مولر الثالث، وأمور أخرى".

وشهد كوهين مؤخراً عدة مرات أمام الكونجرس ضد ترامب، بما في ذلك شهادته في جلسة علنية قال فيها إن الرئيس الأمريكي تورط في أعمال غير قانونية محتملة أثناء وجوده في منصبه.