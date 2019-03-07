توقعات بترشيح محمد اشتيـّه لرئاسة الحكومة الفلسطينية

توقّع مسؤولون فلسطينيون، الخميس، أن يكلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الأيام القليلة المقبلة، محمد اشتيـَّـه برئاسة الحكومة بعد أن قرّرت اللجنة المركزية لحركة "فتح" ترشيحه.

وقال المسؤولون، طالبين عدم كشف هوياتهم، إن اللجنة المركزية لحركة "فتح" قرّرت -خلال اجتماع عقدته في وقت سابق من الأسبوع الحالي- تشريح اشتيـّـه للمنصب.

وتوقّع المسؤولون أن يؤيد عباس التوصية غير الملزمة التي أصدرتها اللجنة المركزية للحركة.

واشتيـّـه من مواليد العام 1958 وعضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح".

وفي حال تكليفه برئاسة الحكومة، سيخلف اشتيـَّـه الحمد الله الذي كان مستقلاً سياسياً.

وشارك اشتيـّـه في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة، وشغل عدة مناصب وزارية وهو أكاديمي وخبير اقتصادي، وكان عميداً لجامعة بيرزيت.

وكانت حكومة الحمد الله قدمت استقالتها أواخر يناير الماضي.

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