حافظ أبوسعدة لـ "الاتحاد": طالبنا الأمم المتحدة بسن قرارات لوقف التمويل القطري للإرهاب

أحمد عاطف (الاتحاد)

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في اتصال هاتفي مع «الاتحاد» من جنيف، إنهم كجمعيات حقوقية تناقشوا أمس، خلال فعاليات الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف، حول الإرهاب والدول الداعمة له، وعلى رأسها قطر وتركيا، وإصرارهما على هدم قيم ومبادئ حقوق الإنسان، خاصة أن رعايتهما للإرهاب لا ينتج عنها سوى القتل والدمار الذي يلحق بالشعوب العربية، وخاصة في ليبيا وسوريا ومصر، وفى كثير من المناطق التي تدخلت فيها قطر لدعم تنظيمات إرهابية متطرفة، وكذلك بثها وترويجها للأفكار المتطرفة عبر وسائل إعلامها.

وأضاف أبوسعدة إن دعم قطر لبعض المؤسسات الإعلامية كالموجودة في لندن واسطنبول تقوم بالتحريض على القتل يومياً، كان هو محل النقاش أيضاً بين المسؤولين في الأمم المتحدة وجمعيات حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هناك مذيعين يتبعون قطر، وجماعة الإخوان الإرهابية يهددون زوجات ضباط الشرطة والجيش، كما أنهم يروجون فتاوى شرعية لتفجير أنفسهم كانتحاريين في المدنيين ورجال الأمن، مثلما حدث في واقعة الدرب الأحمر بالقاهرة، عندما فجر الإرهابي نفسه.

وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المال القطري الذي كان يجب أن يكون داعماً للتنمية العربية وتنمية المواطن العربي، يُستخدم الآن لقتل الإنسان العربي ودعم التنظيمات الإرهابية.

وحول التوصيات النهائية للمحادثات حول الإرهاب القطري، كشف أنهم تناقشوا بالأمس وسيستمر النقاش لليوم أيضاً، مؤكداً أنهم طالبوا بأن تعمل الأمم المتحدة على مكافحة الإرهاب، وأن يكون لديها قرارات شرعية لوقف التمويل ومواجهة الإرهابيين، كما يجب أن يكون من ضمن هذه القرارات مواجهة الدول الداعمة للإرهاب، وأن تفرض عليها الالتزام بالقرارات الدولية، بوقف التمويل ووقف الإمدادات اللوجستية للإرهابيين. وختم حديثه، من جنيف، بأن المنظمات المصرية ترفع صوتها في الأمم المتحدة ضد المال القطري الذي يدعم الإرهاب ويحتوى الإرهابيين.