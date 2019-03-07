الرئيس العراقي يلمح لإمكانية إصدار أحكام إعدام بحق مقاتلي داعش

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي الأجانب الذين يحاكمون في العراق قد تصدر عليهم أحكام بالإعدام.

ونقلت صحيفة (ذا ناشيونال) التي تصدر بالإنجليزية في أبوظبي عن صالح قوله في مقابلة معها نشرت على موقعها الإلكتروني، إن مقاتلي داعش "سيحاكمون وفقاً للقانون العراقي وربما تصدر عليهم أحكام بالإعدام إذا ما أُدينوا".

وتحتجز العراق المئات من المقاتلين الذي كانوا يحاربون في صفوف التنظيم المتطرف قبل هزيمته في العراق.

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