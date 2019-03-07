قرقاش: "الإخوان" يعيشون تحدياً وجودياً بأبعاد تاريخية في مصر

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الخميس، إن جماعة "الإخوان" الإرهابية تعيش "تحدياً وجودياً بأبعاد تاريخية في مصر الشقيقة".

وأضاف معاليه، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، أن "أساس الأزمة تبني العنف ضد الدولة والمجتمع. توجه يائس وليد الرفض الشعبي لحكم الإخوان، ولا مبالغة أن توظيف العنف في معركتهم السياسية كرّس كراهية غير مسبوقة تجاه الجماعة في الشارع المصري".

وختم معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بالقول "على الصعيد السياسي، تشتتت الجماعة نتيجة لخيارات المواجهة العنيفة التي استقرت عليها، وغدت في مرحلة انعدام توازن فيما يتعلق بقياداتها وتوجهاتها، والواضح أن الرفض الشعبي للإخوان وتبنيهم للعنف والإرهاب لن يعوضه الضجيج الإعلامي الممول خارجياً".