باكستان تشكر الإمارات على مساهمتها في تخفيف التوتر مع الهند

وجه معالي شاه محمود قرشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، الشكر إلى دولة الإمارات على مساهمتها المقدرة في تخفيف حدة التوتر بين بلاده والهند بعد هجوم "بولواما" في شطر كشمير على الجانب الهندي.

وقال معاليه، في تصريحات عقب حضوره المؤتمر الوطني للتعاون الاقتصادي الباكستاني-الصيني في إسلام آباد أمس، إن دولة الإمارات تؤيد مبدأ الحوار وتعتبره ضرورياً لمعالجة جميع القضايا العالقة بهدف تحقيق السلام والهدوء في المنطقة.

وأكد وزير خارجية باكستان أن حكومة بلاده اتخذت مبادرات أخرى من أجل السلام بعد إطلاق سراح الطيار الهندي الذي أسقط سلاح الجو الباكستاني طائرته بينها إعادة سفيرها إلى نيودلهي فيما تعتزم إرسال وفد باكستاني قريباً لبحث مشروع طريق "كارتاربور" بين البلدين.

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