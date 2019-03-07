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"بريد الإمارات" يطلق طابعاً تذكارياً احتفاء بـ"التعاون الإسلامي"

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أطلق بريد الإمارات بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي طابعاً تذكارياً احتفالاً بمرور 50 عاماً على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.
وجاء اطلاق الطابع تزامناً مع انعقاد الدورة الـ 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والتي استضافتها مؤخراً إمارة أبوظبي، للمرة الأولى تحت شعار "خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية"، يوميّ 1 و2 مارس بهدف توطيد أواصر الوحدة والتعاون بين دول المنظمة في المجال التنموي.

وأشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بهذه المبادرة، للاحتفاء بهذه المنظمة التي تعتبر ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة ونقدّر دورها في تعزيز روابط العمل الإسلامي المشترك.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة ،عبدالله محمد الأشرم: "لنا الفخر بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي إصدار هذا الطابع التذكاري الذي يحتفل باليوبيل الذهبي لمنظمة التعاون الإسلامي، ويحمل هذا الطابع أهمية أكبر في ضوء اختيار دولة الإمارات لتكون الدولة المضيفة لدورة هذا العام لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، خلال عام التسامح الذي يعدّ فضيلة متأصلة في جذور الثقافة الإسلامية".

وتعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها سبعاً وخمسين دولة، ذات غالبية مسلمة.


وتمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنه دعماً للسلم والانسجام الدوليين وتعزيراً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم.

وعقد أول مؤتمر إسلامي لوزراء الخارجية في جدة بالمملكة العربية في عام 1960، وقرر إنشاء أمانة عامة يكون مقرها جدة ويرأسها أمين عام للمنظمة.

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