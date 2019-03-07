"بريد الإمارات" يطلق طابعاً تذكارياً احتفاء بـ"التعاون الإسلامي"

وأشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بهذه المبادرة، للاحتفاء بهذه المنظمة التي تعتبر ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة ونقدّر دورها في تعزيز روابط العمل الإسلامي المشترك.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة ،عبدالله محمد الأشرم: "لنا الفخر بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي إصدار هذا الطابع التذكاري الذي يحتفل باليوبيل الذهبي لمنظمة التعاون الإسلامي، ويحمل هذا الطابع أهمية أكبر في ضوء اختيار دولة الإمارات لتكون الدولة المضيفة لدورة هذا العام لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، خلال عام التسامح الذي يعدّ فضيلة متأصلة في جذور الثقافة الإسلامية".