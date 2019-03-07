كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تعتقل 120 عنصراً من المجموعات المتطرفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبحسب مسؤول حكومي فإن أحد أهداف السلطات تنظيم "جيش محمد" ومقره باكستان.
وكان هذا التنظيم تبنى الاعتداء الانتحاري الذي كان أوقع أكثر من 40 قتيلاً بين عناصر قوات شبه عسكرية هندية.
كما تستهدف السلطات الباكستانية "جماعة الدعوة" التي تعتبرها متفرعة عن تنظيم "عسكر طيبة" الذي تتهمه نيودلهي وواشنطن بالمسؤولية عن اعتداءات بومباي في 2008.
وأكد مصدر قريب من إحدى هذه المجموعات الخبر مضيفاً أن الاعتقالات تجري يومياً وأن السلطات سيطرت على المدارس الدينية كافة وباقي المنظمات التي كانت تديرها هذه الجماعات.
وكان وزير الداخلية شهريار افريدي أعلن الثلاثاء "حملة اعتقالات ضد منظمات محظورة" وتوقيف "44 شخصاً".