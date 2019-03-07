كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية التركي: دمشق وحلب كانتا لنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد وزير الداخلية التركي سلَيمان صويلو، الحديث عن الأطماع التوسعية للنظام التركي وأجندته الرامية لاستعادة ما يقول إنه الإرث العثماني، بتصريحات مستفزة.

وزير الداخلية قال أمام تجمع لأنصار حزب العدالة والتمية الحاكم، إن الأتراك والسوريين ينتمون لأمة واحدة وكانوا يعيشون تحت راية واحدة لنحو 400 عام.

وزعم: "دمشق كانت لنا، حلب كانت لنا، وكانتا ضمن حدود أمتنا التي أعلنها المجلس العمومي العثماني".