السعودية تعلن اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز

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وأضاف أن أرامكو السعودية تستهدف الاستثمار في جنوب إفريقيا لتكون منصة لدخول القارة الإفريقية التي تحمل فرصاً استثمارية واعدة، موضحاً "أن التوجه العالمي يركز على التكرير في مصافي النفط، وذلك لتعويض الفروقات بين أسعار النفط التي تتراوح بين 1 - 2 دولار في البرنامج نتيجة المواصفات في المواد الخام".
وقال المهندس الفالح: إن المجمع سيعزز من أعمال الصيانة وتصنيع المحركات البحرية ودعم للقيمة المُضافة في الاقتصاد الوطني، موضحاً "أن حجم الاستثمارات في المجمع سيبلغ 60 مليار ريال، فضلاً عن المساهمة في دعم الناتج المحلي بما يقارب 17 مليار ريال وخفض الواردات بما يقارب 12 مليار ريال إضافة إلى توفير 80 ألف وظيفة للمواطنين".