كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية تعلن اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح اليوم الخميس، اكتشاف كميات كبيرة من الغاز للاستثمار في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن أرامكو السعودية بصدد تكثيف عمليات الاستكشاف خلال العامين المقبلين، وذلك بعد التأكد من دراسة الجدوى الاستثمارية من هذا المشروع.

وأوضح الفالح -في تصريحات له خلال تفقده مشروعات مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية في مدينة رأس الخير الصناعية حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس" أن كميات النفط في البحر الأحمر قليلة، ومكلفة في عمليات الإنتاج التي تتراوح بين -30 40 دولاراً، نظراً لوجوده في مناطق عميقة في قاع البحر ما بين عمق -1200 1500 متر".

وأضاف أن أرامكو السعودية تستهدف الاستثمار في جنوب إفريقيا لتكون منصة لدخول القارة الإفريقية التي تحمل فرصاً استثمارية واعدة، موضحاً "أن التوجه العالمي يركز على التكرير في مصافي النفط، وذلك لتعويض الفروقات بين أسعار النفط التي تتراوح بين 1 - 2 دولار في البرنامج نتيجة المواصفات في المواد الخام".