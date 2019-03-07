كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء: كوريا الشمالية أعادت تشغيل موقع إطلاق صواريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر أمس من أنه سيشعر بالخيبة إذا تحققت هذه المعلومات، واستنادا إلى صور التقطت مطلع مارس الجاري تم رصد معاودة النشاط في موقع سوهي بعد يومين فقط على فشل قمة هانوي نهاية الشهر الماضي بين ترامب وكيم جونغ أون.
وقال ترامب إن "أملي سيخيب جداً جداً بزعيم كوريا الشمالية في حال تأكدت تقارير أن بيونغ يانغ تعمل على إعادة بناء موقع للصواريخ".
وبحسب خبراء موقع "38 نورث"، تمت إعادة بناء هذه المنشأة التي تضم منصة إطلاق وموقع لتجربة محركات الصواريخ، بوتيرة سريعة، وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن "ذلك يثبت بأن كوريا الشمالية يمكنها عكس كل الخطوات التي اتخذتها لتفكيك برنامجها لأسلحة الدمار الشامل بسرعة ومن دون تردد".
وأضاف: "أنه تحد لهدف واشنطن نزع الأسلحة النووية نهائياً وبصورة يمكن التحقق منها"، ويقول الخبراء إن "تصرفات كوريا الشمالية تعتبر تحدياً لاستراتيجية الرئيس الدبلوماسية وتظهر كيدية كوريا الشمالية بعد رفض ترامب رفع العقوبات الاقتصادية خلال مباحثات هانوي".