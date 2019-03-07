كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء: كوريا الشمالية أعادت تشغيل موقع إطلاق صواريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خبراء أمريكيون اليوم الخميس، أن موقعاً لإطلاق الصواريخ كانت كوريا الشمالية بدأت تفكيكه في إطار تقاربها مع الولايات المتحدة بات مجدداً عملياً، بعد أن أعادت بيونج يانج أعمال البناء فيه.

واستناداً إلى صور جديدة التقطتها أمس الأربعاء أقمار صناعية، أكد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وموقع "38 نورث" أن موقع سوهي بات عملانياً مجدداً.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر أمس من أنه سيشعر بالخيبة إذا تحققت هذه المعلومات، واستنادا إلى صور التقطت مطلع مارس الجاري تم رصد معاودة النشاط في موقع سوهي بعد يومين فقط على فشل قمة هانوي نهاية الشهر الماضي بين ترامب وكيم جونغ أون.

وقال ترامب إن "أملي سيخيب جداً جداً بزعيم كوريا الشمالية في حال تأكدت تقارير أن بيونغ يانغ تعمل على إعادة بناء موقع للصواريخ".

وبحسب خبراء موقع "38 نورث"، تمت إعادة بناء هذه المنشأة التي تضم منصة إطلاق وموقع لتجربة محركات الصواريخ، بوتيرة سريعة، وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن "ذلك يثبت بأن كوريا الشمالية يمكنها عكس كل الخطوات التي اتخذتها لتفكيك برنامجها لأسلحة الدمار الشامل بسرعة ومن دون تردد".