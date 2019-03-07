كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيان الكامل لأحزاب رئيسية من المعارضة الجزائرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المشاركون، في اللقاء الرابع للمعارضة الجزائرية اليوم الخميس، بتطبيق المادة 102 من القانون، التي تنص على أن السلطة للشعب، مصدر كل سلطة، وأنه إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.



وقال عز الدين جراحفة، ناشط سياسي، إن المجتمعين اليوم "لا يمثلون كل المعارضة بل هم جزء منها"، محملا السلطة مسؤولية أي انزلاق أمني قد يحدث يوم غد، حيث يتوقع أن تكون مليونية، عبر مختلف ولايات الوطن.



وأشار المتحدث، إلى أن المعركة لم تنطلق بعد، ويجب عدم الاستعجال وإعطاء كل مرحلة حقها.

وأضاف: "وصلنا إلى مرحلة التقدم خطوة جديدة"، مطالبا بإنشاء مواقع الكترونية لنقل الصورة للرأي العام الوطني والدولي لعدم السماح لمؤسسات أجنبية باستغلال الوضع وتحويره.



وقال المتحدث، إن ما يحدث في الجزائر، هو شأن داخلي، مطمئنا الجزائريين، الذين يعيشون في قلق كبير، بأن الحراك ليس ثورة تتماشى، ومفهوم ما جرى ببعض الدول العربية.