كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدن: هجمات إرهابية للإخوان تسفر عن قتلى وجرحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر طبية ووسائل إعلام محلية مقتل جندي وجرح آخرين في هجمات إرهابية شنها مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم "الإخوان" الإرهابي الموالي لقطر، استهدفت تحركات لقوات الشرطة في حي خور مكسر شرق عدن اليوم الخميس.

وقال مصدر أمني لوسائل إعلام محلية إن "قوات الشرطة تدخلت لفتح طريق قطعه محتجون على خليفة مقتل شاب في حي المعلا قبل أيام، إلا أن عناصر مسلحة بقذائف (آر بي جي) استغلت الموقف وأطلقت قذيفة على مركبة عسكرية كانت تقل جنوداً مما تسبب في مقتل جندي وجرح آخرين، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبط المهاجمين".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قوله إن "العناصر الإرهابية التي اعتقلت عقب الهجوم، أقرت بتبعيتها لقيادات إخوانية، بعضها مقيمة في الخارج"، ونشر ناشطون رسائل لقيادات إخوانية بعضها متواجد في الخارج تحض مسلحين إرهابيين على مهاجمة قوات الشرطة في خور مكسر والمعلا.