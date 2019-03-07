تعرف على أغنى 10 شخصيات في العالم لعام 2019

أعلنت مجلة “فوربس”، أخيرا، قائمتها لأغنى الشخصيات في العالم لعام 2019، التي تصدرها الأمريكي “جيف بيزوس”، مؤسس “أمازون. كوم”، والذي بلغت ثروته 131 مليار دولار. واحتل المركز الثاني في القائمة الأمريكي “بيل غيتس”، مؤسس “مايكروسوفت”، والذي تبلغ ثروته 96.5 مليار دولار. وسيطر الأمريكيون على صدارة القائمة، حيث احتل “وارن بافيت”، رئيس مجلس إدارة شركة “بيركشير هاثاواي”، المركز الثالث بثروة تصل إلى 82.5 مليار دولار. الفرنسي “برنارد أرنولت”، مؤسس، ورئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة “لويس فيتون”، حل في المركز الرابع، بثروة قدرت بـ 76 مليار دولار. وجاء في المركز الخامس رجل الأعمال الميكسيكي “كارلوس سليم”، الذي يشتغل في قطاع الاتصالات، والذي بلغت ثروته 64 مليار دولار. وكان المركز السادس من نصيب الإسباني “أمانسيو أورتيغا”، مؤسس شركة الأزياء إينديتيكس، وتبلغ ثروته 62.7 مليار دولار. وحل المؤسس، والمدير التنفيذي لشركة أوراكل الأمريكي لاري إليسون، في المركز السابع بثروة قدرت بـ63.5 مليار دولار أما المركز الثامن، فحل فيه “مارك زوكربيرغ”، مؤسس موقع “فايسبوك”، وبلغت ثروته 62.3 مليار دولار. وفي المرتبة التاسعة حل الأمريكي، “مايكل بلومبيرغ”، مؤسس شركة “بلومبيرغ”، المحدودة، وتصل ثروته إلى 55.5 مليار دولار. لاري بيدج، الأمريكي مؤسس شريك في “غوغل”، تبلغ ثروته 50.8 مليار دولار، واحتل المركز الأخير في قائمة الـ 10 الأغنياء على مستوى العالم.

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