60 يوما ﺗﻔﺼﻠﻨﺎ عن رمضان الكريم .. فاتح شهر رجب يوم غد الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، أن فاتح رجب سيكون غدا الجمعة.

وذكرت الوزارة، في بلاغ، أنها راقبت هلال شهر رجب بعد مغرب اليوم، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وبقي على شهر رمضان المبارك، 60 يوما.