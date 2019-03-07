عدد النساء في المغرب يفوق الرجال وانخفاض قوي في الخصوبة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، في مذكرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، أن عدد النساء في المغرب يفوق الرجال، حيث يقدر عدد النساء في منتصف السنة الماضية، بنحو 17.67 مليون، أي ما يمثل أكثر بقليل من نصف سكان المغرب (50.1٪).

وأفاد المصدر ذاته، أن ما يقرب 49 ٪ من الساكنة دون سن 15 سنة من العمر هن نساء، وبين أولئك اللذين تتراوح أعمارهن بين 60 وما فوق، تشكل هذه النسبة ما يقرب من 51 في المائة.

وفي عام 2017، كان 18.4٪ من أرباب الأسر من النساء، 22.8٪ منهن تعشن بمفردهن، وهن أكبر سنا من نظرائهن من الذكور (50.1 ٪ سنهن أكثر من 54 سنة مقابل 37.4 ٪ من الذكور أرباب الأسر)، ثم إن هاته النساء تدِرنَ أسراً أصغر مقارنة بنظرائهن من الرجال.

وأوردت المندوبية، أنه 7 من أصل 10 نساء من أرباب الأسر هن أرامل أو مطلقات و65.6٪ منهن أميات والأغلبية بنسبة 75٪ غير نشيطات.

وذكر المصدر ذاته، أن الخصوبة انخفضت من 4,46 طفل لكل امرأة في سنة 1987، إلى 2,2 طفل في سنة 2014، مسجلة بذلك شدة انخفاض شبيهة بفرنسا، والتي تقدر بطفلين لكل امرأة.

وتراجعت الخصوبة في الوسط القروي من 5,95 طفل لكل امرأة سنة 1987 إلى 2,5 سنة 2014، وفي الوسط الحضري انخفضت إلى طفلين لكل امرأة، مما يعتبر مستوى أدنى من عتبة استبدال الأجيال.