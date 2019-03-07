بسبب “تهديدات” بإثارة الشغب.. سلطات مراكش ترفض استضافة مباراة الرجاء والحسنية

حسم الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، الجدل الواسع حول الملعب الذي سيحتضن مباراة الرجاء البيضاوي وحسنية أكادير، برسم الجولة الخامسة من دور المجموعات من منافسات كأس “الكاف”، ونشر على موقعه أن إجراء المقابلة سيكون بملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط عكس ما تم تداوله سابقا بشأن إجراء المقابلة في مراكش.

ورفضت السلطات الإقليمية في مدينة مراكش احتضان مقابلة الرجاء والحسنية، تخوفا من تكرار سيناريو أحداث الشغب التي حصلت مؤخرا بالمركب الدولي لمراكش في عديد المباريات.

ونشر محسوبون على جمهور الكوكب المراكشي، قبل يومين فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يتوعد فيه الجمهور السوسي والجمهور البيضاوي بوقوع الأسوء قبل وبعد المباراة، حيث ظهر المتحدث في الفيديو حاملا سلاحا أبيضا واستعماله لعبارات نابية في حق جمهور الفريقين.

وستجرى مباراة الجولة الخامسة بين الغزالة السوسية والفريق الأخضر، ستجرى مساء يوم الأحد المقبل 10 مارس بداية من الساعة الخامسة مساءا على أرضية ملعب الأمير مولاي عبجد الله في الرباط.

ومن المتوقع ان تحج أعداد كبيرة من الجماهير السوسية والبيضاوية للملعب من أجل مساندة فريقهما، بالنظر إلى أهمية المقابلة في الإقتراب من حسم التأهل، إذ يحتل الحسنية الرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط، متبوعا بالرجاء البيضاوي في الرتبة الرابعة والأخيرة برصيد 3 نقاط، في حين يبقى نهضة بركان متصدرا برصد 8 نقاط، متبوعا بالفريق الكونغولي برصيد 5 نقاط في الرتبة الثانية.