والدة الزفزافي تتماثل للشفاء وتشارك بجانب زوجها في لقاء بفرنسا

يُشارك في هذه الاثناء، والدي “قائد” حراك الريف ناصر الزفزافي، ضمن فعاليات ندوة “أورليون” التي تُنظمها تنسيقية دعم حراك الريف فرع باريس، مع عددٍ من عائلات المعتقلين على خلفية الحراك.

وظهرت والدة ناصر زفزافي أحد أبرز الوجوه في حراك الريف، زليخة الزفزافي بصحة جيدة وهي تتحدث إلى جانب زوجها أحمد الزفزافي خلال الندوة بمدينة ليل الفرنسية، بعد غيابها لمدة طويلة بسبب معاناتها مع مرض ألَّم بها على مستوى العمود الفقري كاد يتسبب لها في الشلل، حيث سافرت بداية فبراير المنصرم من العام الجاري إلى فرنسا من أجل العلاج.

ويأتي اللقاء في مدينة ليل، ابتدءًا من السادسة مساءًا، تحتضنه قاعة ” Bocquet” الواقعة بمنطقة قطار الأنفاق ” hellemmes” وأفادت لجنة الحراك بفرنسا، أن اللقاء سيُناقش أيضًا مستجدات معتقلي حراك الريف.

وكان ناصر الزفزافي اعتقل يوم 29 ماي من عام 2017. وفي ليلة الثلاثاء 26 يونيو 2018 تم الحكم على معتقلي الحراك بأحكام قاسية أكبرها السجن النافذ لمدة 20 سنة على ناصر الزفزافي وثلاثة آخرين. بالإضافة إلى أحكام أخرى على باقي المعتقلين السياسيين.