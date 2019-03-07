20 عامًا بلا تغيير: معدل أجر المرأة ما زال أقل من الرجل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر تقريرٌ دوليّ أصدرته منظّمة العمل الدولية، اليوم الخميس، عشيّة اليوم العالمي للمرأة، أن المعدّل العالمي لأجر المرأة يقل بنسبة 20% عن أجر الرجل، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحافي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وبحسب دوغريك فإن معطيات التقرير تظهر أنّ الفجوات بين الرجل والمرأة في ميدان العمل لم تشهد أي تحسن يُذكر منذ 20 عامًا، قائلًا إنّ "طبقًا للتقرير، فإن النساء ما زلن غير ممثلات بشكل كاف في المناصب العليا، وهو وضع لم يتغير إلا قليلًا في السنوات الثلاثين الماضية، برغم أنهن من المرجح أن يكن أفضل تعليما من نظرائهن الذكور".

وحذّر التّقرير من استمرار خضوع المرأة العاملة للعقاب بسبب إنجاب ورعاية أطفالها، في إشارة إلى اضطرار العديد من النساء للحصول على إجازات وساعات عمل أقل بعد الولادة، الأمر الذي يؤثر على عملية الترقية والأجر.

وأظهر التقرير أنّ 1.3 مليار امرأة يعملن في 2018 مقارنة بملياري رجل في ميادين العمل المختلفة، ووفقًا للمتحدّث الأممي فإنّ التقرير أكّد أنّ "التعليم ليس السبب الرئيسي لتخفيض معدلات عمالة وأجور النساء، ولكن بالأحرى لا تحصل النساء على نفس المكاسب من التعليم مثل الرجال".