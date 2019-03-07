انت الان تتابع تفاصيل خبر معارضة الجزائر: نرفض انتخابات الرئاسة لأنها خطر على البلاد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 مارس 2019 10:32 مساءً - أكدت المعارضة الجزائرية، مساء اليوم الخميس، رفضها إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل؛ "لما تشكّله من خطر على البلاد حالياً".

جاء ذلك في بيان تلاه رئيس "حزب طلائع الحريات"، علي بن فليس، والذي دانت فيه المعارضة "تجاهل السلطة لمطالب الشعب الجزائري".

كما دانت كل أشكال التضييق على وسائل الإعلام، وأكدت رفضها بقوة أي تدخّل أجنبي بشؤون الجزائر الداخلية، في ظل توسع رقعة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد.

وأمس، أعلنت "جبهة القوى الاشتراكية المعارضة" سحب نوابها من البرلمان؛ احتجاجاً على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في حين قرر "اتحاد المحامين الجزائريين" (نقابة) مقاطعة الجلسات القضائية 4 أيام.

وتشهد الجزائر حراكاً شعبياً يدعو إلى تراجع بوتفليقة عن الترشح للولاية الخامسة، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة، في حين طالبت قوى معارضة بتأجيل الانتخابات.