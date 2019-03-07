انت الان تتابع تفاصيل خبر نائب الرئيس التركي: جيشنا أصبح جاهزاً للدخول إلى سوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 مارس 2019 10:32 مساءً - قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن قوات بلاده أصبحت جاهزة للدخول إلى سوريا، بعد أن أنجزت استعداداتها لتنفيذ عملية عسكرية ضد "الإرهابيين" في منطقة شرق الفرات.

وأضاف أوقطاي، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، اليوم الخميس: "إن أنقرة ستفعل كل ما يمكن من أجل القضاء على الإرهابيين في المناطق السورية شرقي الفرات وإحباط الخطر الذي يهدّدها".

وأكد: "لن نسمح بأي عمل من شأنه أن يشكّل خطراً أمنياً ضد تركيا. الولايات المتحدة أرسلت مجاناً 23 ألف شاحنة محملة بالأسلحة الثقيلة، إلى أين تذهب؟ ألا تشكّل محتوياتها تهديداً لتركيا؟".

وأشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، اتفقا على تنسيق انسحاب قوات واشنطن من الأراضي السورية، وتفهّم سيد البيت الأبيض مخاوف تركيا الأمنية في الشمال السوري.

ولفت أوقطاي إلى أن تركيا تنظر إلى المنطقة الآمنة على أنها لا تتمكن عبرها أي قوة أو منظمة إرهابية من تهديد أمن تركيا وسلامتها.

وأردف: "كنا نشعر بخطر حقيقي في المناطق التي تحررت بفضل عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، لذلك قمنا بهاتين العمليتين، وحوّلنا تلك المساحات إلى مناطق آمنة استفاد منها السوريون".

وأضاف نائب أردوغان أن تركيا تقدّم جميع المساعدات الصحية والتعليمية والقضائية في المناطق السورية المحرّرة من "الإرهابيين" عبر عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".