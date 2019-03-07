شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تُكرم الأمير طلال بن عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

كرمت جامعة الدول العربية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود "رحمه الله"، تقديرًا لجهوده في دعم قضايا حقوق الطفل في دول المنطقة العربية.

وتسلم التكريم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، خلال زيارته لمقر جامعة الدول العربية اليوم، للمشاركة في فعاليات إطلاق دراسة "عمل الأطفال في الدول العربية" التي أجرتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

ويأتي تكريم سمو الأمير طلال بن عبد العزيز "رحمه الله"، اعترافًا وتقديرًا لدوره النبيل في دعم قضايا حقوق الطفل والنهوض بأوضاعه في دول المنطقة خلال العقود الماضية، وهو ما انعكس بصورة واضحة من خلال تأسيس مجالس عليا ولجان وطنية للطفولة في الدول العربية، فضلاً عن مبادرات سموه بتأسيس عدد من المؤسسات التنموية المعنية بقضايا الطفولة ومن أبرزها المجلس العربي للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند".