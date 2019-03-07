شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممي يرصد احتياجات السوريين الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

زار المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، سوريا لتقييم الاحتياجات الإنسانية الضخمة التي تواجه السكان هناك، حيث كرر سياسة المفوضية لمساعدة النازحين داخل البلاد وخارجها.

وقال المفوض السامي، في بيان أصدرته مفوضية اللاجئين اليوم إن "السوريين العائدين طوعًا إلى ديارهم ويستقرون في مجتمعهم يحتاجون إلى دعم إنساني".

وأشار "غراندي" إلى حجم المشكلة الإنسانية الصاعق، بعد ثماني سنوات من الحرب في سوريا، مما أدى إلى نزوح ملايين الأشخاص من ديارهم، إذ أجبرت سنوات العنف والدمار نصف السوريين تقريبًا على الفرار من ديارهم، حيث يعيش أكثر من 5.6 ملايين سوري كلاجئين في جميع أنحاء المنطقة وملايين آخرون نزحوا داخليًا، بحسب البيان.

وخلال الزيارة، اجتمع المفوض السامي مع العائدين في بلدة صوران في محافظة حماة، حيث قرر العديد من النازحين داخليًا وبعض اللاجئين العودة طواعية إلى منازلهم المدمرة.