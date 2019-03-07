الان تتابع الرئيس العراقي: مقاتلو داعش الأجانب الذين يحاكمون في العراق قد يحكم عليهم بالإعدام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 9:59 م, 7 مارس 2019 م التعليقات: 0 في مقابلة تلفزيونية الخليج 365-متابعات قال الرئيس العراقي برهم صالح في مقابلة مع صحيفة (ذا ناشيونال) التي تصدر بالإنجليزية في أبوظبي إنمقاتلي تنظيم داعش الأجانب الذين يحاكمون في العراق قد تصدر عليهم أحكام بالإعدام.

ونقلت الصحيفة عن صالح قوله على موقعها الإلكتروني إن مقاتلي داعش “سيحاكمون وفقا للقانون العراقي وربما تصدر عليهمأحكام بالإعدام إذا ما أُدينوا”.

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