شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة حوثية تفشل فى ايقاف ندوة بجنيف عن دعم قطر للارهاب فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فشلت مجموعة حوثية فى ايقاف ندوة تحدثت عن دعم قطر لجماعات الحوثى فى اليمن وما يترتب على ذلك الدعم من انتهاكات واسعة لحقوق الانسان فى اليمن وذلك على هامش اجتماعات مجلس حقوق الانسان الدولى بقصر الامم المتحدة بجنيف .

وحاولت المجموعة الداعمة للحوثى وتحصل على تمويل قطرى الهجوم على المشاركين فى الندوة التى نظمها ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان ومركز التدريب ومعلومات حقوق الانسان والتى كشفوا فيها بالوثائق عن انتهاكات واسعة ضد حقوق الانسان ارتكبتها ميليشيات الحوثى ضد المواطنين اليمنيين.

وقال عاطف السعداوى مدير تحرير مجلة الديمقراطية ان الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان يحظى في الوقت الراهن بأعلى درجات التسيس ، حيث يتم استغلال هذا الخطاب بالأساس لتحقيق أغراض سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان و يتجلى ذلك في إدعاء ضرورة المحافظة على حقوق الإرهابيين بغض النظر جرائمهم ، وهي سمة أصبحت ركيزة أساسية في الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان وتعتبر سقطة كبرى لأنها تنتصر للجاني على حساب الضحية.. وهذا ما ينعكس في تقارير المنظمات الحقوقية التي قلما تشير إلى حقوق ضحايا العمليات الإرهابية.. فيما تغالي بالتركيز على حقوق الجناة في محاكمة عادلة.

ومن جانبه فسعيد عبدالحافظ اشار الى تعجبه من صمت المجتمع الدولى ازاء الانتهاكات التى تمارسها الميليشيات المسلحة من جماعة الحوثي في اليمن وجماعة الاخوان المسلمين في مصر رغم تهديدهما الواضح للسلم والامن الدوليين وخطورة تلك الانتهاكات في تهديد حقوق الانسان الأساسية وطالب عبدالحافظ المجتمع الدولى الامم المتحدة بالتصدى للتقارير السياسية والمدلسة لبعض المنظمات التى تتمتع بالصفة الاستشارية ومحاولتها تقديم غطاء حقوقى للجماعات الارهابية عبر تقارير غير مهنية وتفتقد للمرجعية الحقوقية.

وقال الكاتب الصحفي مجدي حلمي عضو الهيئة الاستشارية لمركز المعلومات ربع الدول العربيه تعاني من النزاعات المسلحة موضحا ان اكبر حق منتهك في هذه الدول هو حق الشعب في السيادة علي أرضه وقال إن العراق وسوريا نموذج لهذه الحاله.

وأشار أن ما يجري في اليمن فاق الجرائم التي نصت عليها المحكمه الجنائية الدولية وقال إن انقلاب جماعه الحوثي أدي الي تدهورحادفي الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه وأضاف أن أمراض انتهت من العالم عادت للظهور في اليمن مثل التيفود والكلوليرا وحمى الضنك وقال إن هذهالنراض أدت الي وفاة أكثر من 6 آلاف يمني خلال العام الماضي.

كما أشارإلى انتهاك جماعه الحوثي للحق في التعليم وتحويل المدارس الي مخازن للسلاح ونقاط تمركزللمليشيات، وقال في رده على سؤال من أحد أفراد جماعه الحوثي نحن هنا في مقر الأمم المتحدة ممثل الشرعيه الدوليه وجميع القرارات الدوليه تؤكد انجماعه قادت إنقلاب علي الشرعية وإعتدت الحوار الوطني مما أدى الي استنفار دول الجوار خاصه وان الجماعة مموله من إيران التي لها أطماع في المنطقة .

يذكر ان هناك تحالفا قطريا ايرانيا يحاول افساد الندوات التى تتحدث عن انتهاكات حقوق الانسان فى قطر وايران او كشف دعم قطر للجماعات الارهابية فى الدول العربية .