دبلوماسي سعودي يكشف عن زيارة تاريخية للملك سلمان هذا الشهر

أحمد محرم
ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن دبلوماسيًا سعوديًا كشف عن زيارة "تاريخية وهامة بكل المقاييس" للملك سلمان بن عبد العزيز، خلال الشهر الجاري.
وأوضحت الوكالة ، أن السفير السعودي لدى تونس محمد بن محمود العلي، قال إن زيارة الملك المرتقبة إلى تونس "زيارة تاريخية وهامة بكل المقاييس وقد لمسنا قبل الزيارة اهتماما كبيرا على جميع المستويات بدءا بفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي وصولا إلى كافة المؤسسات السياسيّة في تونس".
وأضاف العلي: "نترقب في هذا الشهر زيارة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، لا شك ستمكن هذه الزيارة بكل تأكيد من...
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