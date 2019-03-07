الرئيس الأوكراني: كييف تسلمت طائرات دون طيار تركية الصنع

أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، تسلم بلاده طائرات "بيرقدار ـ تي بي 2" دون طيار، اشترتها من تركيا، مشيراً إلى ان "الطائرات المذكورة قادرة على المراقبة لمدة 12 ساعة، ويمكنها تنفيذ هجمات بإصابات دقيقة".

ولفت إلى ان "طائرات بيرقدار ـ تي بي 2، دون طيار في أوكرانيا الآن"، مؤكداً أن "أوكرانيا تواصل تعزيز الجيش بالأسلحة والمعدات المتطورة، مبينا أن شراء الطائرات من دون طيار المسلحة، يعد جزءا من برنامج مشترك بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وبيّن أن "الخطوة الآتية للبرنامج، تتمثل في تأسيس منشأة تركية أوكرانية مشتركة لإنتاج قطع لطائرات بدون طيار حديثة، في مدينة زوبورويا".