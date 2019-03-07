برلماني عراقي: قرار خروج القوات الاجنبية سيمضي بالاغلبية داخل قبة البرلمان

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي ان "قرار خروج القوات الاجنبية من العراق لا تراجع عنه وسيمضي بالتصويت بالاغلبية داخل قبة البرلمان بغض النظر عن الاصوات الرافضة له"، مشيراً الى ان "العراق اعلنها في مناسبات عديدة انه يرفض سياسة المحاور او ان تكون اراضينا ساحة للصراعات".
ولفت إلى ان "قرار خروج عمل القوات الاجنبية هو خطوة لا تراجع عنها وسنعمل بكل قوة داخل مجلس النواب على تمريره في اقرب وقت ممكن بعد بداية الفصل التشريعي الثاني"، مبينا ان "العراق اكد وفي مناسبات عديدة انه يرفض ان يكون ضمن سياسة المحاور او قاعدة للاعتداء على دول الجوار وساحة للصراعات بين واشنطن ودول اخرى بالمنطقة".
وأشار إلى ان "رفض خروج القوات الاجنبية من بعض الاطراف هو جزء من العملية الديمقراطية ونحترم جميع تلك الاصوات ونعتقد ان هذا الرفض له اسباب عديدة ومختلفة مابين مصالح او ضغوطات تمارسها واشنطن على تلك الاطراف"،لافتا الى ان "القرار سيمضي بالاغلبية داخل قبة البرلمان ولانعتقد ان الاصوات القليلة الرافضة ستؤثر على تمريره باي شكل من الاشكال".
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