اردوغان رفع شكوى ضد معارِضة تركية يتهمها بشتمه

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أنّ "محامي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، رفعوا شكوى لدى نيابة أنقرة، ضدّ "مرال أكشنر" وهي رئيسة حزب يميني"، الّتي يتّهمها اردوغان بأنّها "شتمته" لأنّه قال إنّه يعتبر الناخبين الّذين لا يصوتون له "إرهابيين".

وكانت قد سألت المعارضة لدى بدء تجمع إنتخابي في 31 آذار الماضي، "كيف حالكم أيّها السكان الأعزاء في دنيزلي الّذين يصفكم الرئيس بالإرهابيين؟". وركّزت على أنّ "منذ 17 عامًا، ينتهج هذا الشخص سياسة تقسّمنا وتجعلنا نعادي بعضنا البعض".